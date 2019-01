Dow Jones - Kampf um 24.000 Punkte

Bastian Galuschka,

Der Dow Jones Industrial Average eröffnete am Donnerstag schwach. Bereits in der ersten Handelsstunde fingen die Käufer den Index aber wieder auf. Im weiteren Verlauf erreichte der Index die Marke von 24.000 Punkten und schloss in diesem Bereich.

Nachdem die Bären die ersten Chance vergeben haben, ergibt sich heute für sie eine weitere Möglichkeit. Denn erneut werden die US-Indizes vorbörslich im Minus taxiert. Bleibt eine Gegenwehr seitens der Käufer heute aus, könnte der Dow Jones Industrial Average in den Bereich um 23.500 Punkte zurücksetzen. Unter anderem verläuft dort eine wichtige Abwärtstrendlinie. Ebenfalls gut unterstützt ist der Index um 23.360 Punkte.

Fangen die Bullen den Index heute dagegen erneut auf, wäre über 24.000 Punkten der Weg auf 24.122 Punkte frei, wo der nächste horizontale Widerstand wartet. Wiederum darüber stellt sich bei 24.225 Punkten der EMA50 in den Weg. Erst wenn auch diese Barrieren beseitigt sind, würde eine mittelfristige Bodenbildung im Index langsam Form annehmen.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 18.12.2018 - 10.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2014 - 10.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

