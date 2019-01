Die startup300 AG hat heute den Antrag auf Einbeziehung aller 1.914.583 Aktien in den Dritten Markt der Wiener Börse für das Handelssegment "direct market plus" gestellt. Die Aktien der startup300 AG werden ab dem 21. Jänner 2019 gehandelt und der Referenzpreis wurde mit 10,00 Euro pro Aktie angesetzt, teilt das Unternehmen mit. Die startup300 AG entwickelt und betreibt ein Ökosystem, die Start-ups und innovative Unternehmen mit Räumen, Kapital, Veranstaltungen, Beratung und Dienstleistungen dabei unterstützt, neue Geschäftsmodelle in der digitalen Transformation zu entwickeln oder bestehende zu verändern. Die startup300 AG hält außerdem Beteiligungen an strategischen Partnern und Start-Ups. Die startup300 AG und ihre Tochterfirmen ...

