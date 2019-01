Laut Finanzchef James von Moltke hält die Deutsche Bank ihre Kostenziele ein. Doch die Bank hat nicht nur mit den Kosten zu kämpfen.

Die Deutsche Bank hat im vergangenen Jahr offenbar ihr Sparziel eingehalten. "Wir haben unsere Kosten im Griff", sagte Finanzchef James von Moltke am Freitag bei einem Neujahrsempfang des Instituts in Düsseldorf. "2018 haben wir in einem solchen Umfang nachhaltig die Kosten gesenkt, dass wir selbstbewusst sagen können: Wir sind überzeugt, dass die Zeiten vorbei sind, in denen die Deutsche Bank Ziele gesetzt hat, die sie dann nicht einhält."

Mit ausufernden Kosten kämpft die Bank seit Jahren. Dem früheren Vorstandschef John Cryan war es nicht gelungen, diese nachhaltig in ...

