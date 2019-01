Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.FAA: Fabasoft am 11.1. -2,69%, Volumen 61% normaler Tage , AMS: AMS am 11.1. -2,63%, Volumen 61% normaler Tage , ZAG: Zumtobel am 11.1. -2,34%, Volumen 74% normaler Tage , SEM: Semperit am 11.1. 2,35%, Volumen 66% normaler Tage , RHIM: RHI Magnesita am 11.1. 2,80%, Volumen 46% normaler Tage , KTCG: Kapsch TrafficCom am 11.1. 5,56%, Volumen 77% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Kapsch TrafficCom KTCG 35.150 5.56% RHI Magnesita RHIM 47.040 2.80% Semperit SEM 13.060 2.35% Zumtobel ...

