"Wu" und "Fu", die chinesischen Zeichen für Reichtum und Wohstand, zieren die Manschettenknöpfe von Prof. Karl Pilny. Und genau darum geht"s im echtgeld.tv-Talk mit dem Asien-Experten und Buchautor: Wie soll Chinas Aufstieg zur Weltmacht weitergehen? Kann der Aufschwung in Japan nachhaltig sein? Welches Potential steckt in Indien und Indonesien? Und was ist mit den einst hochgelobten Tigerstaaten? Der Beitrag China, Japan, Indien & Co.: Talk mit Asien-Experte Karl Pilny erschien zuerst auf DividendenAdel.

Den vollständigen Artikel lesen ...