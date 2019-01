Was die Auftragseingänge betrifft, da ist die Nordex SE offenbar gut ins neue Jahr gestartet. Zuletzt ging es regelrecht Schlag auf Schlag, was neue Aufträge für das Unternehmen betraf. So hatte Nordex zu Beginn der Woche mitgeteilt, 27 Großturbinen "für vier Windparks an unterschiedliche Kunden" in Frankreich auszuliefern. Liefertermin ist demnach "ab Sommer 2019". Doch diese Aufträge waren laut Nordex schon im 4. Quartal 2018 hereingekommen und sollten werden deshalb wohl in dem Quartal als ... (Peter Niedermeyer)

