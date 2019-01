Die Zahlung sei 2011 vereinbart worden, um angeblich Kosten abzudecken, die bei Apple zum Ersatz der bisherigen Chips von Infineon aufgekommen wären, so der Qualcomm-Chef.

Qualcomm hat nach Angaben des Firmenchefs eine Milliarde US-Dollar bezahlt, um Apple mit Smartphone-Chips beliefern zu können. Um dieses Geld wieder zu erwirtschaften, kämpfe das Unternehmen derzeit so hart dafür, seine Position als wichtigster Lieferant zu behaupten, sagte Qualcomm-Chef Steve Mollenkopf am Freitag bei einer Gerichtsanhörung in San Jose. Ziel des Streits sei es dagegen nicht, Konkurrenten vom Markt zu verdrängen.

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...