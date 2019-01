Die elektronische Gesundheitskarte kostete Milliarden - und ist weit davon entfernt, ein Erfolg zu werden. Selbst die Industrie fordert jetzt eine Verstaatlichung des federführenden Unternehmens Gematik.

An Michail Gorbatschow kommt keiner vorbei. "Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben", steht auf einer weißen Betonwand unter der Glaskuppel im Atrium des Berliner Spreekarree geschrieben. Der damalige Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion sprach den Satz am 7. Oktober 1989 während der Feierlichkeiten zum 40. Geburtstag der DDR: als Warnung an die Berliner Führung, dass es mit dem Sozialismus so nicht länger weitergehen könne. Vier Wochen später fiel die Mauer.

Für die knapp 300 IT-Experten, die hier jeden Morgen auf ihrem Weg ins Büro vorbeikommen, sind die Gorbatschow-Worte so etwas wie ein böses Omen. Die meisten arbeiten seit vielen Jahren für ein Unternehmen, das eigentlich immer zu spät gekommen ist.

Es trägt den sperrigen Namen Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte (Gematik) und bastelt seit seiner Gründung im Januar 2005 an der ersten wirklich sicheren Festung für Patientendaten. Bislang vergeblich.

Im Spreekarree sollte etwas Einzigartiges entstehen: In einer konzertierten Aktion wollten Staat und Wirtschaft eine Alternative zu den mit vielen Sicherheitslücken auf den Markt geworfenen IT-Lösungen globaler Anbieter schaffen. Ärzte, Physiotherapeuten, Krankenhäuser, Apotheken und Krankenkassen sollten eine perfekt abgeschirmte IT-Plattform für den überaus heiklen Transfer von Patientendaten bekommen. Ärzte sollten so Behandlungsfehler und Doppelabrechnungen vermeiden. Und Deutschland wollte beweisen, dass die Gesundheitsbranche - das weltweit attraktivste Ziel für Cyberkriminelle - die Sicherheitsprobleme in den Griff bekommen kann. Heute, 14 Jahre später, ist die Gematik zum Symbol für das Scheitern eines der ehrgeizigsten Digitalisierungsprojekte der Bundesrepublik geworden. Sollte die Technologie bald flächendeckend in jeder Arztpraxis installiert sein, werden Teile des knapp zwei Milliarden Euro teuren Projekts völlig veraltet sein. "Die Gesundheitskarte ist der Berliner Flughafen der IT-Industrie", so der Manager eines Technologiekonzerns, der den Glauben an ein Happy End verloren hat.

Ein schrecklicher Moloch

Stand November 2018 setzt erst jede fünfte der 200 000 Arztpraxen in Deutschland das von der Gematik konzipierte und zugelassene Sicherheitsset aus Router (Konnektor), Chipkarte und Kartenlesegerät ein. 60 Millionen Zugriffe auf Versichertendaten gab es bisher, also weniger als einen pro Kassenpatient. Die meisten Ärzte schieben die Installation hinaus und stellen ihre Rezepte auf Papier aus. Wenn sie elektronisch kommunizieren, dann per Fax.

Die Verantwortung für das Desaster, da sind sich die meisten Beteiligten einig, trägt die Gesellschaft aus Berlin. "Die Gematik ist ein schrecklicher Moloch, bei dem die Bundesregierung endlich den Stecker ziehen muss", schimpft ein Unternehmer, der seit Jahren darauf wartet, dass jemand "dieser Misswirtschaft ein Ende bereitet".

Der Ruf nach einem Neustart wird lauter. Die IT-Industrie, die sonst eher an die Selbstheilungskräfte des Marktes glaubt, würde die Gematik lieber heute als morgen verstaatlichen und die Aufgaben einer noch zu gründenden Bundesagentur für Digitalisierte Medizin übertragen. "Deutschland braucht dringend professionelle Strukturen", fordert der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien (Bitkom), der auch für die in der Gesundheitswirtschaft tätigen IT-Konzerne spricht. "Die komplexen technischen und regulatorischen Fragen können die Organe der Selbstverwaltung gar nicht lösen."Selbst die Bundesregierung verliert die Geduld. Damit Patienten ihre Gesundheitsdaten auch per Smartphone-App austauschen können, will die für Digitalisierung verantwortliche Staatsministerin Dorothee Bär den strengen deutschen Datenschutz lockern. "Wir haben in Deutschland die höchsten Anforderungen an den Schutz der Privatsphäre", sagt sie, "das blockiert viele Entwicklungen im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...