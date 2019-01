2018 war nicht das beste Jahr für Goldfans. Doch eine Trendwende könnte sich anbahnen. Krisenherde bestehen weiterhin, Probleme könnten sich verschärfen, man denke an den Handelsstreit zwischen den USA und China, und die Zentralbanken setzen stark auf das gelbe Edelmetall. Auch wird mit einer Abschwächung der Wirtschaft in den USA gerechnet, was wiederum zu einer höheren Goldnachfrage führen würde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...