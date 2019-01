Langfristig betrachtet befindet sich die Allianz-Aktie in einem Aufwärtstrend, der bis in das Jahr 2011 zurückgeht. Die Korrektur dieses Aufwärtstrends läuft, seitdem die Aktie im Januar des letzten Jahres ein Hoch ausbildete und danach in einen breiten Abwärtstrendkanal einschwenkte.

Innerhalb dieser Reihe tieferer Hochs konnte die Aktie zuletzt am 27. September bei 197,50 Euro ein neues Zwischenhoch ausbilden. Auch Anfang Dezember notierte der Wert mit einem Kurs von 191,04 Euro noch relativ ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...