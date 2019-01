Die Siemens-Aktie befindet sich seit dem Frühjahr 2017 in einer langfristigen Abwärtsbewegung. Sie hält auch im neuen Jahr bislang an, denn den Käufern ist es nicht gelungen, das positivere Marktumfeld der ersten beiden Januarwochen in deutlich steigende Kurse umzusetzen.

Zwar konnte sich auch der Siemens-Kurs leicht verbessern und zeitweise über die Marke von 100,00 Euro ansteigen, doch es gelang den Käufern nicht, wichtige Hürden zu nehmen. Verfehlt wurden insbesondere die 50-Tageline und ... (Dr. Bernd Heim)

