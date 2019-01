Die Aktie der ProSiebenSat.1 Media SE ist wie erwartet mit neuen Tiefs in das Jahr 2019 gestartet. Bis auf 13,90 Euro ermäßigte sich der Kurs der Aktie am 4. Januar. Damit setzte sich der Abwärtstrend aus dem Vorjahr weiter fort und auch die runden Marken von 15,00 und 14,00 Euro gerieten in Bedrängnis.

Zwar konnten die Käufer den Kurs in den letzten Tagen wieder über die Marke von 15,00 Euro ansteigen lassen, doch ein Bruch des Abwärtstrends seit Anfang Oktober ist ihnen bislang noch nicht ... (Dr. Bernd Heim)

