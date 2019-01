Wirecard hat am Freitag einen leichten Rücksetzer hinnehmen müssen. Charttechnische Analysten sprechen davon, dass dies kein Problem sei. Der Wert hat immer noch eine starke Comeback-Bewegung geschafft - er kletterte auf mehr als 140 Euro und könnte damit aus Sicht der charttechnischen Experten relativ schnell wieder in Richtung 145 Euro und 150 Euro steigen. Die Aufwärtsbewegung sollte sich in den kommenden Wochen fortsetzen können, wenn die Zeichen nicht täuschen.

Denn: Wirecard hat sich ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...