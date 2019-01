Fragiler Optimismus an den Finanzmärkten: Die Aktienmärkte sind nach monatelangem Kursrutsch mit einem Plus ins Jahr 2019 gestartet. Doch Brexit und Handelsstreit schwelen weiter.

Durchatmen. Nach einer wochenlangen Talfahrt und einem miserablen Aktienjahr bleibt Anlegern zum Beginn des neuen Jahres etwas Zeit zum Verschnaufen. Die erste volle Handelswoche schloss der Deutsche Aktienindex mit einem leichten Plus bei 10.887 Zählern. Damit rückt die 11.000-Punkte-Marke, die Anfang Dezember nach unten durchbrochen wurde, langsam wieder in Reichweite.

Ökonomen und Analysten blicken vorsichtig optimistisch in die kommende Woche. Sowohl eine erste Schätzung für das deutsche Bruttoinlandsprodukt des vergangenen Jahres (Dienstag), die jüngsten Einzelhandelsumsätze (Mittwoch) oder Daten zur Industrieproduktion in den USA (Freitag) sollten zeigen, dass die Rezessionsängste der vergangenen Monate übertrieben seien. "Die alte Börsenweisheit‚ politische Börsen haben kurze Beine, dürfte sich letztlich auch dieses Mal wieder bewahrheiten", schreibt DZ-Bank Chefvolkswirt Stefan Bielmeier.

Wenn da nur nicht die alten Sorgen wären: Der Handelskonflikt zwischen den USA und China schwelt weiter und lässt auch die Konjunkturängste brodeln, in den USA wird weiter über Mauern und Haushalte gestritten und was aus dem Brexit wird, weiß immer noch keiner.

Zumindest ein wenig schlauer dürften wir bald in der Causa Brexit sein. Am Dienstag soll der von Großbritannien mit der EU ausgehandelte Brexit-Vertrag nach einem Monat Aufschub dem britischen Parlament vorgelegt werden. Dass die Briten dem Vorschlag zustimmen, gilt aber weiter als äußerst unwahrscheinlich. Wie es weiter geht, ist völlig unklar. "Deal, No-Deal, neues Referendum, Neuwahlen, Plan B, C oder D: Keine der Möglichkeiten findet derzeit eine Mehrheit, alles wirkt unwahrscheinlich. Die Chance wächst, dass die Briten eine mehrmonatige Fristverlängerung über den 29. März ...

