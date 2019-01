Nichts sieht so modern und seriös aus wie ein monochromes Outfit in Schwarz - und passt damit perfekt ins Büro.

Wer sowohl Geist als auch Glück hat, sieht seine Sprüche irgendwann auf T-Shirts verewigt. Fragen Sie mal Yohji Yamamoto. Der japanische Designer entwirft vor allem schwarze Kleidung. Als er vor ein paar Jahren in einem Interview auf die Gründe für seine Passion angesprochen wurde, antwortete er: "Schwarz ist bescheiden und arrogant. Schwarz ist träge, unkompliziert und mysteriös. Aber vor allem signalisiert Schwarz eines: Ich lass dich in Frieden - also lass mich auch in Frieden." Heute zieren diese Sätze Hemden und T-Shirts, die Schwarzverehrung passt zum Zeitgeist: Auf der Bilderplattform Instagram wurden mehr als drei Millionen Fotos mit dem Hashtag allblackeverything versehen.

Der modische Siegeszug der Nichtfarbe begann 1926. Damals stellte Coco Chanel ihr kleines Schwarzes vor und erklärte es zur Uniform der eleganten Frau. Als sich Mitte der Siebzigerjahre Punks und Biker in schwarzes Leder hüllten, drückte Schwarz vor ...

