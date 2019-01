Es war ein regelrechter Traumstart ins Jahr 2019: Die Papiere des Bergbauunternehmen K+S legten innerhalb weniger Tage mehr als zehn Prozent zu. Der heftige Wintereinbruch in Bayern und Österreich half dem Kali- und Salzproduzenten dabei zweifellos. Auch die Produktionsengpässe durch einen niedrigen Wasserstand der Werra sind längst kein Thema mehr. Doch seit dem Höchststand von 17,72 Euro am Mittwoch hat die K+S-Aktie bis zum Wochenende wieder fast sechs Prozent auf 16,79 Euro abgegeben. Was ... (Achim Graf)

