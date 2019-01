Dem sozialen Netzwerk soll das Sammeln von Nutzerdaten in Deutschland teilweise verboten werden. Dem Konzern soll bald ein Beschluss zugehen.

Das Bundeskartellamt will Facebook einem Zeitungsbericht zufolge das Sammeln von Nutzerdaten in Deutschland teilweise verbieten. Ein entsprechender Beschluss solle dem US-Konzern in den nächsten Wochen zugestellt werden, wie die "Bild am Sonntag" ohne nähere Quellenangabe vorab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...