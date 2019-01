Die Zukunft der angeschlagenen NordLB ist weiterhin offen, die Gespräche mit Finanzinvestoren führten noch nicht zum Erfolg. Der Aufsichtsratschef wehrt sich gegen Kritik.

Der NordLB-Mehrheitseigentümer Niedersachsen weist Forderungen nach einer Abwicklung der Landesbank zurück. Landesfinanzminister und NordLB-Aufsichtsratschef Reinhold Hilbers sagte der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag: "Wer sich in dieser entscheidenden Phase öffentlich für die Abwicklung der Bank ausspricht, verunsichert die Finanzmärkte und schadet damit nicht nur der Bank und den dort beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern am Ende auch dem Land."

Vielmehr liefen die Gespräche mit den Finanzinvestoren über einen Einstieg bei dem Institut wie geplant. "Ich bin zuversichtlich, dass es sehr zeitnah eine Richtungsentscheidung geben wird." Der oppositionelle Grünen-Politiker Stefan Wenzel hatte jüngst kritisiert, die NordLB habe in den vergangenen Jahren Milliardensummen verbrannt.

"Dass die Steuerzahler dafür zur Kasse gebeten werden, muss ein ...

