Nach einem schwachen Start konnte Fielmann auf den seit über zehn Jahren bestehenden Wachstumskurs zurückkehren. In den ersten 9 Monaten verkaufte Fielmann 6,06 Mio Brillen, 0,8% mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg um 1,7% auf 1,08 Mrd €. Der Gewinn hingegen sank um 0,6% auf 134 Mio €. Der Konzern investiert kräftig in Wachstum. Die Investitionen während in den ersten 9 Monaten sind um 15,4% auf 47,1 Mio € gewachsen. 2018 eröffnete das Unternehmen 11 neue Niederlassungen und betreibt ... (Volker Gelfarth)

