Wal-Mart blickt nach einem starken 3. Quartal optimistisch auf das Weihnachtsgeschäft. In den drei Monaten bis Ende September stieg der Umsatz im wichtigen US-Markt um 3,4%. Vor allem das Lebensmittelgeschäft lief in den USA dank Rabatten und neuer Abhol- und Liefermöglichkeiten für Kunden gut. Gebremst wurde der Anstieg von ungünstigen Wechselkurseffekten und dem schwächeren internationalen Geschäft. Wal-Mart hat die Kontrolle über sein Geschäft in Brasilien abgegeben und fusioniert den Bereich ... (Volker Gelfarth)

