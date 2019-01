In den ersten 9 Monaten des Jahres gingen die Umsätze um 1,7% auf 233 Mio € zurück. Bijou macht vor allem die Verkleinerung des Filialnetzes für den Rückgang verantwortlich. Während zu Beginn des Jahres noch 1.060 Filialen existierten, sind es jetzt nur noch 1.045. Das Unternehmen restrukturiert das Filialnetz in allen Ländern. Zahlreiche Läden werden geschlossen oder ziehen an lukrativere Standorte um. Mit der Verkleinerung reagiert das Unternehmen auf die rückläufigen Verkäufe. Im ersten Halbjahr ... (Volker Gelfarth)

