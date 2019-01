TAKKT erzielte im 3. Quartal ein solides Wachstum und knüpfte an die positive Entwicklung des 2. Quartals an. Der Umsatz lag mit 310,7 Mio € um 10,8% über dem des Vorjahres. Dazu trugen ein gutes organisches Wachstum von 5% und die Beiträge der Akquisitionen mit 6,1 Prozentpunkten bei. TAKKT Europe wuchs organisch um 6,1%, während TAKKT America organisch um 4% zulegte. In Europa sind alle Bereiche erfreulich gewachsen; die Ratioform Gruppe sowie die Anfang des Jahres neu gebildete Sparte newport ... (Volker Gelfarth)

