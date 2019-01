Anglo American setzte den Wachstumskurs fort und lieferte zufriedenstellende Zahlen zum 1. Halbjahr. Der Umsatz konnte vor allem durch Kapazitätserweiterungen und Preissteigerungen um 13% auf 13,7 Mrd $ ausgebaut werden. Bereinigt um Sondereffekte trat das operative Ergebnis aufgrund höherer Produktionskosten jedoch auf der Stelle. Nach Sondereffekten musste sogar ein Rückgang verzeichnet werden. Grund dafür sind in erster Linie Abschreibungen in Höhe von 99 Mio $, die an der südafrikanischen ... (Volker Gelfarth)

