Mit Aufzügen hat das Familienunternehmen Kone die Welt erobert. Jetzt brauchen die Finnen im Kampf gegen die zunehmende Konkurrenz Verstärkung. Thyssenkrupp würde bestens passen.

In Lohja, rund 50 Kilometer nordwestlich von Helsinki, wird der Wolkenkratzer-Albtraum real. Santeri Suoranta beugt sich über ein Geländer und blickt von oben auf eine Aufzugkabine. Dann simuliert er ihren Absturz. Im freien Fall rauschen 18 Tonnen mit einer Geschwindigkeit von 19 Meter pro Sekunde in einen 200 Meter langen Minenschacht hinunter. Bevor das Geschoss unten aufknallt, stoppt es. Wegen der Energie, die dabei frei wird, dröhnt es im Bergwerk wie beim Donner nach einem Blitzschlag. "Keine Sorge, das harte Gestein hält das aus", sagt Suoranta, Technikchef des finnischen Industriekonzerns Kone, und lacht. Der 42-Jährige klopft mit der Hand auf den grauen Stein. "Deshalb machen wir solche Sicherheitstests unter Tage." In einem Gebäude wäre das "zu gefährlich".

Das Kone-Testlabor für Aufzüge in elf ehemaligen Schächten eines Bergwerks mitten in den finnischen Wäldern ist weltweit einmalig. Kone testet hier, wie geschmeidig die Sicherheitssysteme im Notfall eine Kabine abbremsen. Welcher Luftdruck dabei entsteht. Und wie der Aufzug der Zukunft aussehen wird. An einer grünen Maschine hängt Suorantas Antwort: Schwarze Riemen aus Kohlenstofffasern mit Kunststoff ummantelt ersetzen Stahlseile. Der Technikchef - Jeans, Jackett und Rollkragenpulli in Schwarz - rechnet vor: Die Seile aus Kohlefasern seien belastbarer und bis zu 80 Prozent leichter als Stahl. Ein Aufzug spare so rund 20 Prozent an Energie.

Es sind solche Innovationen, mit denen Kone seine Wettbewerber seit Jahren in Atem hält. Das Unternehmen aus dem Norden ist eine Technikmacht im Markt. Laut Ranking des US-Magazins "Forbes" gehört es zu den 100 innovativsten Unternehmen der Welt. Doch Konkurrenz aus China und aggressive Wettbewerber aus Japan und den USA machen den Finnen das Leben zunehmend schwer. Das Unternehmen muss sparen - und sucht Partner. Thyssenkrupp gilt als Option.

Gemeinsam gegen die Welt

Geht es nach Anteilseignern des Essener Konkurrenten Thyssenkrupp gilt auch Kone als Wunschkandidat für eine langfristige Partnerschaft. Beide Unternehmen zählen zu den weltweiten Marktführern im Aufzug- und Rolltreppengeschäft. Beide gelten als innovativ, beide stehen unter Druck. Ein Joint Venture könnte sie zur globalen Nummer eins machen - wenn beide Konzerne nur wollten. Kone ist offen für Gespräche, Thyssenkrupp ziert sich.

Anders als die Essener gilt das 1910 in Helsinki gegründete Familienunternehmen mit Sitz im finnischen Espoo als kerngesund. Es hat innerhalb der vergangenen zehn Jahren den Umsatz auf neun Milliarden Euro verdoppelt, genauso wie die Zahl der Mitarbeiter auf 50.000. Der Gewinn verdoppelte sich auf 1,2 Milliarden Euro.

Kone profitiert davon, dass urbaner Wohnraum vor allem in asiatischen Metropolen in die Höhe schießt. 60 Prozent der weltweit rund 800.000 neuen Aufzüge und Rolltreppen wurden in China installiert - für Kone mit 27 Prozent der wichtigste Markt. Im chinesischen Kunshan betreibt Kone die weltweit größte Aufzugfabrik, in China haben sie sich bei Neuinstallationen Platz eins erobert.

Doch steigende Rohstoffkosten und aggressive Wettbewerber bringen Kone ausgerechnet im wichtigsten Markt in die Bredouille. Der chinesische Markt wächst längst nicht mehr so schnell. Konkurrenten aus Japan wie Mitsubishi, Hitachi und Toshiba drücken die Preise beim Neubau und der Wartung von Aufzügen in dem oligopolähnlichen Markt. Das Servicegeschäft, das bei Kone etwa die Hälfte des Umsatzes ausmacht, gerät durch Branchenführer Otis aus den USA und Konkurrent Schindler aus der Schweiz unter Druck, die sich ähnliche Vorteile im lukrativen Wartungsmarkt versprechen. Inzwischen drängen auch 800 chinesische Firmen, meist Mittelständler, in die Phalanx der Großen.

Bröckelnde Komfortzone

Die Nervosität bei den westlichen Marktführern steigt. Die Marge bei Kone liegt zwar immer noch bei komfortablen 14 Prozent. Der Kostendruck bleibt aber nicht ohne Folgen. 2017 verbuchten die Finnen gar den ersten Gewinnrückgang in einem Quartal seit zwölf Jahren. Kone-Chef Henrik Ehrnrooth verdonnerte seine Leute zum Sparen: Bis 2020 streicht Kone rund 2000 Jobs weltweit. Doch der Top-Manager will offenbar mehr. Kone brauche einen strategischen Partner, am besten einen europäischen. "Es ist Raum für Konsolidierung in der Aufzugbranche", sagte Ehrnrooth Ende vergangenen Jahres. Und die Finnen haben sich längst einen Partner ausgeguckt: Thyssenkrupp aus Essen.

Investoren drängen auf Wende bei Thyssenkrupp

