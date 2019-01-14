sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Montag, 14.01.2019 Börsentäglich über 12.000 News von 598 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

7,456 Euro		-0,024
-0,32 %
WKN: 514000 ISIN: DE0005140008 Ticker-Symbol: DBK 
Aktie:
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
DAX-30
Prime Standard
DAX International 100
1-Jahres-Chart
DEUTSCHE BANK AG Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
DEUTSCHE BANK AG 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,374
7,419
08:27
7,372
7,418
08:26
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
AXEL SPRINGER SE
AXEL SPRINGER SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AXEL SPRINGER SE52,70+1,54 %
COMMERZBANK AG6,35+1,11 %
DEUTSCHE BANK AG7,456-0,32 %