BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ZURICH AUF 310 (311) CHF - 'EQUAL WEIGHT'BERENBERG HEBT ENGIE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 15,00 (15,50) EURBERENBERG SENKT ZIEL FÜR LONDON STOCK EXCHANGE AUF 5260 (5380) PENCE - 'BUY'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 82 (85) EUR - 'OUTPERFORM'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 111 (114) EUR - 'NEUTRAL'HSBC SENKT ZIEL FÜR BP AUF 630 (690) PENCE - 'BUY'HSBC SENKT ZIEL FÜR ENI AUF 17,60 (19,50) EUR - 'BUY'HSBC SENKT ZIEL FÜR SHELL AUF 2640 (2840) PENCE - 'HOLD'HSBC SENKT ZIEL FÜR SHELL B AUF 2680 (2900) PENCE - 'HOLD'HSBC HEBT ZIEL FÜR SUNRISE COMMUNICATIONS AUF 105 (100) CHF - 'BUY'HSBC SENKT ZIEL FÜR TOTAL SA AUF 56 (62) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR VIVENDI AUF 22 (23) EUR - 'HOLD' GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AXEL SPRINGER AUF 66,60 ...Den vollständigen Artikel lesen ...