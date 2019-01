Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-01-14 / 08:00 Essen, 15. Januar 2019 - werkenntdenBESTEN.de, die unabhängige Metasuche für Online-Bewertungen, hat bei der international bekannten Sistrix Toolbox einen der ersten zehn Plätze der Top 100* des Jahres 2018 erreicht. Durch intelligente Suchmaschinenoptimierungs-Maßnahmen des Teams der 11880 Solutions AG hat sich werkenntdenBESTEN.de in nur 18 Monaten und ohne jegliche Investition von Marketingbudgets zu einem Online-Platzhirschen entwickelt. Allein in den zwölf Monaten des Jahres 2018 ist die Sichtbarkeit der 11880-Bewertungssuche um 195,10 Prozent angestiegen. Die Sistrix Toolbox, meist nur als Sistrix bekannt, ist ein international bekanntes Tool zur Suchmaschinenoptimierung, das eine umfassende Analyse der Sichtbarkeit einer Website ermöglicht. Mit Sistrix können sämtliche relevante Werte wie Keywords, Links, Rankings und Social Signals untersucht werden. "Mit werkenntdenBESTEN haben wir voll ins Schwarze getroffen. Der Bedarf an einer unabhängigen Suche für Online-Bewertungen ist enorm hoch und wächst weiter. Dieser Umstand in Verbindung mit unserem leistungsstarken SEO-Team zieht immer mehr Verbraucher an. Schon jetzt zählen wir weit mehr als drei Millionen Seitenaufrufe pro Monat", erklärt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. werkenntdenBESTEN ist die erste und einzige Metasuchmaschine für Online-Bewertungen in Deutschland. Sie aggregiert aus über 50 Portalen Rezensionen, die Verbraucher zu Unternehmen veröffentlicht haben. Insgesamt werden bereits weit mehr als 70 Millionen Online-Bewertungen ausgewertet und angezeigt. Eine mobile App ermöglicht Verbrauchern mittels einer Augmented Reality-Funktion im Kamera-Bild des Smartphones zu sehen, wie Unternehmen in der unmittelbaren Nähe bewertet wurden. Unternehmenskunden werden mit einem werkenntdenBESTEN-Paket umgehend darüber informiert, wenn eine neue Online-Bewertung zu ihrem Angebot im Netz veröffentlicht wurde. So können sie sofort darauf reagieren, direkt Kontakt zu Kunden aufnehmen oder Bewertungen für ihre eigenen lokalen Marketingmaßnahmen nutzen. Zusätzlich erhalten Sie werbewirksame Tools, mit denen sie ganz bequem neue Bewertungen ihrer Kunden generieren können. Die 11880 Solutions AG wird das Portal werkenntdenBESTEN.de in den kommenden Monaten weiter ausbauen und über eine intelligente semantische Suchfunktion Bewertungsinhalte noch schneller und zielgerichteter anzeigen. *www.sistrix.de/news/indexwatch-die-seo-gewinner-2018/Gewinner_Top_100 Kontakt: Anja Meyer 11880 Solutions AG Tel.: 0201 / 8099-188 E-Mail: anja.meyer@11880.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: 11880 Solutions AG 2019-01-14 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: 11880 Solutions AG Kruppstraße 74 45145 Essen Deutschland Telefon: 0395 - 560 99 - 0 E-Mail: info@11880.com Internet: www.11880.com ISIN: DE0005118806 WKN: 511880 Indizes: Prime All Share Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 765547 2019-01-14

(END) Dow Jones Newswires

January 14, 2019 02:00 ET (07:00 GMT)