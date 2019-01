Zum Wochenausklang kehrte an den europäischen Börsen wieder Zurückhaltung ein. Die Gespräche zwischen den USA und China hatten zwar durchaus positive Signale geliefert, aber von den Investoren war ein deutlich konkreteres Ergebnis erhofft worden. So endeten die wichtigsten Indices am Freitag mit einem kleinen Abschlag, hatten aber auf Wochensicht deutliche Zugewinne zu vermelden. Von den anhaltenden Unsicherheiten im Handelsstreit war der Automobilsektor wieder am stärksten getroffen und musste rund 1,0% abgeben. Bester Sektor in Europa waren die Immobilienwerte mit einem Plus von 1,4%. Auch die Nahrungsmittelhersteller hatten einen guten Tag, angetrieben von Anheuser- Busch wo laut Medienberichten der Börsegang des Asien-Geschäftes erwägt wird ....

