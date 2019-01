- Schwedische Inflation heute der interessanteste Wert- Brexit-Abstimmung findet am Dienstag statt- US-Berichtssaison beginnt heuteIn dieser Woche dreht sich alles um Großbritannien, da Premierministerin Theresa May versuchen wird, die britischen Abgeordneten von ihrem Brexit-Deal zu überzeugen. Vor der am Dienstag stattfindenden Abstimmung ist jedoch der heutige Inflationsbericht (9:30 Uhr) aus Schweden hervorzuheben, wobei im Vergleich zum Vormonat keine Veränderung erwartet wird. Die Gesamtinflation dürfte sich bei 2% und die Kernrate bei 2,1% auf Jahresbasis stabilisiert haben. Darüber hinaus werden uns die Daten zur Industrieproduktion vom November (11:00 Uhr) aus der Eurozone angeboten, was angesichts einer Reihe von großen Enttäuschungen (auch aus Deutschland) eine besonders wichtige Veröffentlichung zu sein scheint. Auf Monatsbasis soll sie um 1,5% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...