Die Liste jener Unternehmen, die sich für das neue Segment der Wiener Börse entschieden haben, wird beinahe täglich länger: Nun hat auch die VST Building Technologies AG, Anbieter von Technologielösungen für den Hochbau, ein Listing ihrer Aktien an der Wiener Börse geoutet. Sämtliche 510.000 auf den Inhaber lautenden VST-Aktien, mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 Euro, sollen im neuen Wiener Marktsegment "direct market plus" notieren, das ab 21. Januar 2019 startet, informiert die Gesellschaft. VST ist bereits mit ihrer Unternehmensanleihe ( ISIN DE000A1HPZD0 ) seit Oktober 2013 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und möchte sich durch die Notierung der Aktien an der Wiener Börse am Kapitalmarkt breiter ...

