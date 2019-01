Für die Einwanderung nach Großbritannien gelten bald schärfere Regeln. Die Folgen des Brexits werden immer deutlicher: Unternehmen drohen mehr Bürokratie und höhere Kosten.

Als seine Kicker beim letzten Heimspiel des Jahres verloren, war Roman Abramowitsch nicht dabei. Dabei ließ sich der russische Oligarch früher kaum ein Spiel seines FC Chelsea entgehen. Doch seit sich die britische Regierung weigerte, sein Visum zu verlängern, schmollt er.

Abramowitsch, der den FC Chelsea einst für 140 Millionen Pfund kaufte, ist nicht der einzige aufgebrachte Ausländer in Großbritannien. Auch Millionen EU-Bürger sind beunruhigt. Keine drei Monate dauert es bis zum Brexit. Und noch immer steht das von Premierministerin Theresa May ausgehandelte Scheidungsabkommen mit der EU auf der Kippe. Wie die für kommende Woche erwartete Abstimmung im Parlament ausgehen wird, ist offen. Theresa May warnte nun: Gebe es keine Zustimmung, werde ein Stopp des Austritts wahrscheinlicher.

Ein Brexit ohne Abkommen und mit Chaos ist damit aber noch nicht vom Tisch. Und die Regierung in London arbeitet weiter an den Details der insularen Isolation. Was auf dem Spiel steht und wie einsam es in Großbritannien werden könnte, zeigt das sogenannte Weißbuch zur Einwanderungspolitik. Die Regierung legte es kurz vor dem Jahreswechsel vor. Ein Geschenk war es für die strammsten Brexit-Befürworter: eine ...

