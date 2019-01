Für Geely begann das neue Jahr an der Börse sehr ernüchternd: Bei 1,49 Euro stand die Aktie des chinesischen Automobilkonzerns noch am 1. Januar. Seitdem verloren die Papiere rund 20 Prozent ihres Werts. Zwar konnte Geely mit 1,5 Millionen abgesetzten Fahrzeugen noch einen Verkaufsrekord für das Gesamtjahr 2018 vermelden, im Dezember jedoch brachen die Verkäufe vor allem in China ein. Sollte die chinesische Regierung nicht regulierend eingreifen, sind die weiteren Aussichten völlig ungewiss. ... (Achim Graf)

