Das Börsenjahr 2018 war wahrlich kein berauschendes für Continental. Der Reifenhersteller, der sich längst als Technologiekonzern begreift, musste zwei Gewinnwarnungen herausgeben. In der Folge halbierte sich der Aktienkurs glatt: Von 250,30 Euro im Januar 2018 ging es auf 125,55 Euro am vergangenen Freitag. Am Montag im frühen Handel sackte die Aktie erneut um weitere rund drei Prozent - und das hat Gründe.

Die Marge sinkt und sinkt

Der Autozulieferer und Reifenhersteller rechne 2019 ... (Achim Graf)

