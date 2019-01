Für Verpackungshersteller wie Cartograf GS, die in erster Linie für die Arzneimittelindustrie produzieren, ist dieses Thema besonders relevant. In dieser Branche ist die Notwendigkeit einer Null-Fehler-Produktion der Verpackungen besonders offensichtlich. Schließlich können hier fehlerhafte oder falsche Verpackungen schwerwiegende Folgen haben. "Unser Unternehmen wurde 1977 gegründet. Wir haben uns zunächst auf Papierverpackungen spezialisiert und in den 1980er-Jahren in unseren Prozess schrittweise Druckvorstufe und Druck integriert", erklärt Cartograf-Inhaber Claudio Ferroli. "Heute sind Verpackungen für die Pharmaindustrie und für andere Branchen unser Hauptgeschäft. Insbesondere in den Marktsegmenten Kosmetika und Parfüme wollen wir es ausbauen. Für alle unsere Kunden sind fehlerfreie Verpackungen ein absolutes Muss."

100-prozentige Fehlerfreiheit gibt Sicherheit

Bobst hat ein Qualitätskontrollsystem entwickelt, das die Herstellung fehlerfreier Faltschachteln ermöglicht. Die neue Inline-Lösung "Accucheck 2" inspiziert Faltschachtelzuschnitte bei der Zufuhr in Faltschachtel-Klebemaschinen von Bobst auf Defekte hin. Das System ist mit der neuesten Generation der Faltschachtel-Klebemaschinen von Bobst kompatibel. Das Qualitätskontrollsystem kontrolliert die Faltschachtelzuschnitte sorgfältig auf Fehler hin und ermöglicht bei Maschinengeschwindigkeiten bis 350 Meter pro Minute konsistente Qualität. Basierend auf der 30-jährigen Erfahrung mit der Registron-Technik von Bobst ermöglicht das flexible sowie leicht und effizient bedienbare System eine Kontrolle verschiedener Schachtelbereiche anhand der Qualitätskriterien von Herstellern oder ihrer Kunden. Da es sich bei Accucheck 2 um eine vollständig in die Faltschachtel-Klebemaschine integrierte ...

