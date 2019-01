Das Markenimage von Baumärkten ist stabil. Diese Betrachtung verschleiert aber eine wichtige Entwicklung - die in Zukunft über Erfolg und Misserfolg der Baumärkte entscheiden könnte.

Baumärkte sind in gewisser Weise in einer besonderen Situation: Zum einen ist die Zahl der Mitbewerber sehr übersichtlich - und sich programmatisch und in Sachen Warensortiment abzugrenzen, ist nicht leicht. Zum anderen bilden sie eine der wenigen Branchen, bei denen die Verlagerung aufs Online-Geschäft gerade erst richtig beginnt. Unser Zielgruppen-Analyse-Tool YouGov Profiles lässt uns wissen: In den vergangenen drei Monaten kauften rund 22 Prozent der Deutschen Heimwerkerbedarf offline. Online dagegen nur vier Prozent.

Die Baumarkt-Branche näher zu betrachten ist damit interessant, aber auch schwierig. Interessant deshalb, weil kleine Unterschiede zum Beispiel beim Kundenservice entscheidend sein können. Spannend ist zudem, welche Marke sich online wie platzieren wird. Gleichzeitig ist die Betrachtung schwierig, weil noch kaum große Unterschiede zu erkennen sind - und tatsächlich aus Markensicht im Jahr 2018 weitgehend Stagnation herrschte, wie der YouGov-Markenmonitor BrandIndex zeigt.

So ist der allgemeine Eindruck, den die jeweiligen Markenkenner von den Baumärkten haben, im Vergleich zum Vorjahr weitgehend ...

