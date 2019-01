Der Fernsehkonzern bündelt in NuCom sein Geschäft mit Internet-Shops. Steigende Umsätze haben den US-Finanzinvestor General Atlantic nun davon überzeugt, seine Anteile zu erhöhen.

Der US-Finanzinvestor General Atlantic erhöht seine Anteile an der ProSiebenSat.1-Tochter NuCom von 25,1 auf 28,4 Prozent. Dafür bringt General Atlantic seine Anteile an dem Internet-Portal Aroundhome in NuCom ein, wie der Fernsehkonzern am Montag mitteilte.

ProSiebenSat.1 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...