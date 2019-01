Der Aktienwert von AMS sank im letzten Jahr um einen hohen zweistelligen Wert. Noch im März notierte der Kurs zeitweise bei über 104 Euro. Jetzt sind es gerade einmal noch 23 Euro. Schon seit Mitte Oktober pendelt der Kurs zwischen Widerständen und Unterstützungen hin und her. In der letzten Woche gelangte der Kurs wieder an eine Unterstützungslinie und ist seitdem schon um etwa vier bis fünf Euro angestiegen.

Chartanalyse mit Bezug auf die gleitenden Durchschnitte: Kommt jetzt die Wende?

