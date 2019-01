Akkreditierung zum Ferrari-Streicheln. Ehrlich gesagt freue ich mich immer, wenn ich zu Veranstaltungen eingeladen werde, wo ich Menschen nahe kommen kann, die man als kleiner Mann sonst nicht so leicht persönlich treffen kann. Vor allem bin ich an Informationen interessiert. Informationen, die ich gerne weiter gebe. Es ist ein Geben und Nehmen, der Gastgeber schätzt es, dass seine Ansichten und Ziele unter die Leute gebracht werden, und ich schätze Informationen, die ich zuvor noch nicht hatte. Die Qual der Wahl, ich habe diese Woche wieder dreimal so viele Einladungen als ich bewältigen kann. Schlechtes Timing, Günter Luntsch genau für den Tag zu einer Pressekonferenz einzuladen, an dem eine HV statt findet. Die EVN-HV als erste dieses Jahres kann ich mir ...

