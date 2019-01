- Bristol-Myers Squibb gab größte Akquisition der Biotech-Industrie bekannt- Neues Medikament soll jährlich über 8 Mrd. USD an Umsatz generieren- Komplexes Portfolio von Early-Stage-Assets im Deal enthalten- Deal könnte in den ersten drei Jahren zu enormen freien Cash-Flow führen- Aktien reagierten positiv auf langfristige UnterstützungszoneDas Jahr 2019 begann mit einer interessanten Neuigkeit auf dem M&A-Markt, da Bristol-Myers Squibb (BMY.US / ISIN: US1101221083) die Übernahme von Celgene (CELG.US / ISIN: US1510201049) bekannt gab. Im Falle eines Abschlusses wäre dies der beste Jahresbeginn auf dem M&A-Markt in der Geschichte sowie die bisher größte Fusion in der Biotech-Industrie. In dieser Analyse werden wir uns einen Überblick über die Bedingungen des Deals sowie die Aussichten für das fusionierte Unternehmen verschaffen. Celgene verzeichnete im Gegensatz zu Bristol-Myers Squibb in den letzten sechs Jahren ein stabiles Umsatzwachstum. Das Ergebnis von Bristol-Myers Squibb war jedoch weniger volatil, da der Gewinn je Aktie den größten Teil dieses Zeitraums im Bereich von 0 bis 1 USD blieb. Quelle: Bloomberg Am 3. Januar gab Bristol-Myers Squibb bekannt, dass Celgene im bisher größten Zusammenschluss im Gesundheitswesen übernommen wird. Bristol-Myers wird für jede Celgene-Aktie 50 USD plus einen Aktienanteil an der zusammengeführten Gesellschaft zahlen. Unter Verwendung der Schlusskurse vom 2. Januar wäre das Geschäft ...

