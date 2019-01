In den Tagen vor Weihnachten war die Paion-Aktie noch einmal auf 2,08 Euro zurückgefallen. Auf diesem Niveau griffen die Käufer wieder zu und initiierten einen Anstieg bis an die 50-Tagelinie. Sie konnte gleich zu Beginn des neuen Jahres dynamisch überwunden werden.

In der Spitze stieg der Kurs anschließend bis zum 7. Januar auf 2,50 Euro an. Hier ging die Aktie in den letzten Tagen in eine Seitwärtsbewegung über. Da der Kurs nicht weiter als 2,42 Euro zurückgefallen ist, scheint die Korrektur ... (Dr. Bernd Heim)

