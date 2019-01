Ausgehend von ihrem am 1. November bei 25,44 Euro erreichten Hoch ist die Dialog Semiconductor-Aktie in den letzten Wochen des alten Jahres in eine ausgeprägte Korrektur übergegangen. Das Tief dieser Bewegung wurde zu Beginn des neuen Jahres bei 19,12 Euro markiert.

Von hier aus stieg der Wert in den letzten Tagen wieder an und erreichte die aktuell bei 21,85 Euro verlaufende 50-Tagelinie. Sie zu überwinden, ist für die Käufer keine einfache Aufgabe. Mehrfach stieg die Aktie in der vergangenen ... (Dr. Bernd Heim)

