Gerry Weber 7.60% shuntifumi (313373): Gerry Weber - Und es geht weiter, mal eben noch 44,2 Mio. Euro gefunden ... => Gerry Weber International AG passt vorläufiges Ergebnis für Geschäftsjahr 2017/18 an … Der Vorstand der GERRY WEBER International AG hat heute die am 7. Dezember 2018 veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2017/18 angepasst … notwendigen Anpassung der Wertansätze für die dem Segment Retail … Wertberichtigungsbedarf ("Impairment") in Höhe von insgesamt EUR 44,2 Mio. festgestellt … betrifft das Segment HALLHUBER … Demnach wird das vorläufige EBIT des GERRY WEBER Konzerns für das Geschäftsjahr 2017/18 … Fehlbetrag von nunmehr EUR 192,3 Mio. (vormals veröffentlicht: EUR 148,1 Mio.; Vorjahr: +10,3 Mio.) erreichen. … Dazu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...