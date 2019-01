2018 steigt die die Zahl der Übernachtungen zum neunten Mal in Folge. Vor allem die Zahl der Städtereisen und der Geschäftsverkehr ziehen an. Und auch 2019 erwartet die Branche gute Zahlen.

Urlaub in Deutschland wird immer beliebter. "Im Jahr 2018 wird die Zahl der Übernachtungen voraussichtlich einen neuen Rekordwert von rund 477 Millionen erreichen", teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit. Die Experten rechnen mit einem Anstieg um vier Prozent zum Vorjahr. Allein im November habe es ein Plus von fünf Prozent binnen Jahresfrist gegeben. "Der positive Trend im Deutschland-Tourismus hält an", erklärte der Branchenverband des Gastgewerbes (Dehoga). "Die Hotellerie in Deutschland steuert auf das neunte ...

