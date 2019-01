Regierungsvertreter und Kohlegegner verhandeln am Dienstag über die Energiewende. Doch mehr als eine Abstimmung wird es nicht - obwohl die Zeit drängt.

Das Spitzentreffen zum Kohleausstieg im Kanzleramt an diesem Dienstagabend dient nach Angaben der Bundesregierung vor allem der Abstimmung mit den betroffenen Ländern und der Kohlekommission. Es sei kein Treffen, bei dem Entscheidungen fielen, die anschließend verkündet würden, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin.

Man wolle sich mit den Vorsitzenden der Kommission "Wachstum, Strukturwandel ...

