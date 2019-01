Die von Krisen geschüttelte italienische Bank Monte dei Paschi hat einen Brief von der EZB erhalten, in dem die Zentralbank vor "beträchtlichen Herausforderungen" für das Geldhaus warnt. Die Anleger reagierten heftig.

Ein Schreiben der EZB an die Krisenbank Monte dei Paschi hat am Montag für Unruhe bei den Aktionären des italienischen Instituts gesorgt. Sie warfen die Titel in großem Stil auf den Markt und sorgten für einen Kurssturz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...