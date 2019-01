Die Klinikgruppe Median aus Berlin zählt zu den heimlichen Marktführern aus Deutschland. Jahresumsatz: rund eine Milliarde Euro. Doch Geschäftsführer André Schmidt, ein früherer McKinsey-Berater, will noch mehr.

Herr Schmidt, Sie wollen Deutschland größte Reha-Klinikgruppe aufbauen. Wie weit sind Sie denn?Bei 120 Kliniken, und damit sind wir bereits der größte Anbieter von Reha-Kliniken in Deutschland. Gerade haben wir die Kliniken Wied aus dem Westerwald übernommen, eine Reha-Klinik mit einem hervorragenden Ruf, 214 Betten und166 Mitarbeitern. Insgesamt wollen wir in fünf Jahren etwa 200 Kliniken betreiben.

Wie soll das gehen? Die Übernahme einzelner Kliniken wird da wahrscheinlich nicht reichen.Nein, wir sind durchaus bereit, national oder international größere Gruppen zu übernehmen. Also etwa Klinikgruppen wie Ameos oder Vamed, wenn sie denn zum Verkauf stehen.

Was machen große Klinikgruppen besser als Einzelanbieter?Die klinische Versorgung ist meist auch in Einzelkliniken sehr gut. Wir haben aber die Chance, sowohl im nicht-medizinischen Teil besser zu sein, indem wir etwa Verwaltungen zusammenlegen oder günstiger einkaufen, als auch in manchen Teilen der medizinischen Versorgung. Wir sammeln ein großes Wissen ...

