Am 11. September bildete die Barrick Gold-Aktie bei 9,53 US-Dollar ein Tief aus, von dem aus der Wert anschließend bis zum 23. Oktober wieder auf 14,10 US-Dollar anzusteigen vermochte. In der ersten Dezemberhälfte gelang es den Käufer erneut, bis in diesen Kursbereich vorzudringen und die Aktie bis auf 14,17 US-Dollar ansteigen zu lassen.

Seitdem bestimmt eine Korrektur das Bild. Sie vollzieht sich in Form einer bullischen Flagge und hat die Aktie im Januar deutlich unter die 50-Tagelinie zurückfallen ... (Dr. Bernd Heim)

