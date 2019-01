Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Monheim am Rhein (pta019/14.01.2019/14:45) - Vorstand und Aufsichtsrat der Weng Fine Art AG haben in Übereinstimmung mit dem Verwaltungsrat der WFA Online AG beschlossen, den Börsengang der Schweizer Tochtergesellschaft WFA Online AG bis 2020 anzustreben. Die Aktien sollen an einer deutschen Börse notiert werden.



Es ist beabsichtigt, vor dem Börsengang - voraussichtlich noch im Herbst 2019 - eine Privatplatzierung von Aktien der WFA Online AG aus dem Bestand der Weng Fine Art AG durchzuführen. Diese Aktien würden ausschließlich Aktionären der Weng Fine Art AG angeboten werden.



Weitere Details werden auf der am 27. August 2019 in Düsseldorf stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Weng Fine Art AG bekanntgegeben.



Aussender: Weng Fine Art AG Adresse: Rheinpromenade 8, 40789 Monheim am Rhein Land: Deutschland Ansprechpartner: Rüdiger K. Weng Tel.: +49 2173 690870-0 E-Mail: weng@wengfineart.com Website: www.wengfineart.com



ISIN(s): DE0005181606 (Aktie) Börsen: m:access in München



