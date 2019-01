Steinhoff hat sich in den zurückliegenden Tagen relativ robust gezeigt. Es ging am Freitag zum Auftakt des Handels kurzzeitig sogar unter die Marke von 10 Cent nach unten. Dennoch hielt sich der Titel am Ende unter dem Strich stabil und hat weiterhin ordentliche Chancen, aus charttechnischer Sicht wieder positive Signale zu erzeugen.

Denn: Im vergangenen Monat ging es relativ betrachtet um mehr als 9 % nach oben. Die Aktie konnte damit zwar den langfristigen charttechnischen Abwärtstrend mit ... (Frank Holbaum)

