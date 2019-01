Chartanalysten haben der Aktie von Allianz in der vergangenen Woche eine Entwicklung zugetraut, die sogar noch besser als die tatsächlich erreichten +2 % hätte werden sollen. Der Wert ist als einer der wenigen Substanztitel in den zurückliegenden vier Wochen leicht nach oben gestiegen, also kurzfristig im Aufwärtstrend. Damit hat sich auch das 3-Monats-Tief wieder verflüchtigt. Nun sei die Aktie in einem neutralen charttechnischen Trend angekommen, meinen die Analysten.

