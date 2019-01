Wer in die Commerzbank investieren möchte, findet dafür in den nächsten Wochen zumindest einen niedrigen Einstiegskurs vor. In den vergangenen fünf Tagen ging es zwar um mehr als 10 % nach oben. Dennoch sind die Vorzeichen nach unten gerichtet. Der Wert befindet sich in einem charttechnisch markanten Abwärtstrend. Die Aktie müsste trotz des jüngsten Gewinns noch einmal um mehr als 8 % klettern, um auch die Marke von 7 Euro nachhaltig zu überwinden. Erst dann sind die Kurse nach oben ausgerichtet, ... (Frank Holbaum)

